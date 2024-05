NVIDIA DLSS: Homeworld 3, Bellwright e Incursion: Red River fra i giochi supportati

NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi che vanno ad aggiungersi al lungo elenco dei titoli dotati di supporto alla tecnologia DLSS: stiamo parlando in questo caso di Homeworld 3, Bellwright e Incursion: Red River. Dopo la presentazione di prodotti molto attesi con supporto al DLSS come Gray Zone Warfare e Manor Lords, questa settimana assisteremo al lancio in accesso anticipato di Homeworld 3, l'ultimo capitolo della celebre serie strategica in tempo reale ambientata nello spazio. La tecnologia di upscaling di NVIDIA troverà tuttavia anche il supporto di Bellwright e Incursion: Red River.

Homeworld 3 Homeworld 3 e i suoi scenari spaziali In Homeworld 3 avremo la possibilità di metterci al comando di una flotta itinerante alla ricerca di un mondo abitabile, ma dovremo affrontare lungo il viaggio nemici sempre più forti e agguerriti, mentre esploriamo ambienti che stavolta sono completamente tridimensionali e offrono inediti spunti tattici. Disponibile a partire dal 13 maggio, il gioco ci consentirà di gestire l'azione in tanti modi diversi, utilizzando approcci più spregiudicati o conservativi con l'obiettivo di ottenere la vittoria. In questo episodio potremo inoltre contare su unità persistenti, che potremo sviluppare e potenziare di missione in missione. Grazie al supporto di DLSS 2, le prestazioni di Homeworld 3 godranno di un significativo boost a parità di risoluzione, con la possibilità di attivare anche le ombre in ray tracing per una fedeltà visiva e un'immersività di livello superiore.