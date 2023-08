Hi-Fi Rush ha superato quota 3 milioni di giocatori su PC, Xbox e Game Pass

Ottimi risultati per Hi-Fi Rush, che ha raggiunto e superato il tetto dei 3 milioni di giocatori, come svelato pochi minuti fa dal profilo Twitter / X di Tango Gameworks, che ha approfittato dell'occasione anche per ringraziare la community.

Hi-Fi Rush aveva raggiunto i due milioni di giocatori a inizio marzo e dunque da allora ha attirato circa un altro milione di utenti. Parte del merito va anche al supporto post-lancio del gioco, caratterizzato da aggiornamenti gratuiti e l'espansione Sfida Arcade, anch'essa gratuita.