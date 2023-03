Hi-Fi Rush ha raggiunto 2 milioni di giocatori

Ora possiamo quantificare il successo ottenuto da Hi-Fi Rush. Bethesda ha infatti annunciato che ha raggiunto 2 milioni di giocatori. Trattandosi di un produzione media lanciata a sorpresa durante il recente evento di presentazione delle ultime novità di Xbox, il risultato può essere visto come ottimo. Del resto se non lo fosse non sarebbe vantato pubblicamente.

Giusto specificare che non parliamo solo di vendite dirette. Il dato comprende quindi anche quelli che ci hanno giocato tramite Game Pass. Purtroppo l'annuncio non scorpora i dati, quindi non sappiamo quanto il servizio in abbonamento abbia pesato sul totale.

Naturalmente l'editore, ora un'etichetta di Microsoft, ne ha approfittato per ringraziare tutti quelli che hanno dato fiducia all'ultima fatica di Tango Gameworks.

Hi-Fi Rush è un gioco d'azione in terza persona in cui si combatte impugnando una chitarra e seguendo il ritmo della musica di sottofondo e del mondo di gioco. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Hi-Fi Rush. Proprio oggi è stato pubblicato un aggiornamento che aggiunge la modalità fotografica.