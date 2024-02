Lo store mobile di Xbox è in arrivo? Phil Spencer ne parla e critica Apple

"E poi ci sono le discussioni con i nostri team first-party e con i nostri partner esterni sull'opportunità commerciale. C'è molta eccitazione per i negozi alternativi sui dispositivi mobili che possono offrire un'economia migliore e sono più, diciamo, orientati ai giocatori, perché ciò che renderemo disponibile sarà un negozio Xbox. Siamo in grado di attirare l'attenzione su quel negozio perché ora siamo uno dei più grandi editori mobili con Candy Crush, Call of Duty mobile, Diablo Immortal e Minecraft. Possiamo quindi utilizzare questi giochi per contribuire all'engagement del nostro store, a vantaggio anche di terze parti."

Risposta: "Ci sono tre aspetti da considerare. C'è un lavoro di regolamentazione per aprire la possibilità di installare un altro store su Android o iPhone, che non è ancora stato fatto. Siamo attivamente impegnati nel Digital Markets Act e nel lavoro che deve essere svolto per renderlo possibile. Poi c'è la costruzione del negozio. Abbiamo una certa esperienza, avendo avuto in passato un nostro store mobile. Sappiamo quindi come portare a termine questo lavoro."

Domanda: "Per quanto riguarda il settore mobile, avete parlato anche di un Xbox Mobile Store e del suo potenziale. È ancora in arrivo quest'anno, qual è lo stato di avanzamento? "

Phil Spencer ha parlato con The Verge del futuro di Xbox , svelando una serie di novità e dettagli interessanti su Xbox, sulle esclusive e su Game Pass. Non bisogna però dimenticare che c'è anche un altro pezzo del business di Microsoft Gaming: il lato mobile. Xbox ha già confermato di voler creare il proprio store mobile . A che punto siamo? Ecco quanto ha detto Phil Spencer.

Il problema di iOS

Domanda: "Cosa ne pensate delle modifiche apportate da Apple al DMA? E c'è spazio per Xbox Cloud Gaming su iOS?"

Risposta: "Non c'è spazio per monetizzare Xbox Cloud Gaming su iOS. Penso che la proposta avanzata da Apple - e ritengo che i commenti di Sarah Bond siano stati azzeccati - non si spinga abbastanza in là per aprirsi. Anzi, si potrebbe dire che in un certo senso vanno nella direzione opposta, ma sicuramente non si spingono abbastanza in là per aprire la concorrenza sulla più grande piattaforma di gioco del mondo."

"Continueremo a lavorare con le autorità di regolamentazione, con Apple e Google, per creare uno spazio per i negozi alternativi. Sono un grande fan del funzionamento di Windows, che ha un Microsoft Store su Windows, Steam, Epic Games Store e GOG. Ci sono alternative e credo che modi alternativi di acquisto creino vantaggi per i consumatori e i creatori. Penso che la più grande piattaforma per i giocatori, che è quella mobile, dovrebbe avere lo stesso."

