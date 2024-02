Nothing Phone (2a) ha una data di presentazione e un possibile prezzo, ma manca qualche dettaglio

La presentazione ufficiale della sua nuova proposta economica dell'azienda avverrà il 5 marzo alle ore 12:30 . Inizialmente previsto per il MWC di quest'anno, il telefono si farà attendere un'ulteriore settimana e sarà infine svelato nell'evento di lancio denominato Nothing Fresh Eyes, che sarà trasmesso sul sito web dell'azienda con sede a Londra.

Nonostante la grossa mole di informazioni già circolanti, Nothing Phone (2a) rimane ancora in gran parte un mistero. Di recente, Nothing ha però fornito una data che dissiperà ogni dubbio: il giorno in cui sarà disponibile sugli scaffali.

Prezzo economico

Nothing Phone (2a) arriverà sugli scaffali il 5 marzo 2024

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo dispositivo, come previsto, Nothing punterà a offrire ai consumatori la soluzione più conveniente per accedere al suo ecosistema.

Secondo le informazioni trapelate, il prezzo del telefono dovrebbe essere di 349 euro, circa 100 euro in meno rispetto al costo di Nothing Phone (1), il pioniere della compagnia.

Il compromesso sul prezzo comporterà delle differenze per il nuovo arrivato, alcune delle quali già note e riguardanti l'hardware.

Tra le principali assenze, vi è quella dell'interfaccia Glyph, il sistema luminoso iconico posto sulla scocca posteriore, presente fin dalla prima iterazione e che (2a) non potrà vantare, pur mantenendo un design sobrio e in linea con lo stile estetico di Nothing.

Altro cambiamento riguarderà il cuore del dispositivo, che sarà rappresentato da un chipset Dimensity 7200, con la prima comparsa di un processore MediaTek sulla serie.

Diversa la situazione per le fotocamere, su cui l'azienda ha lasciato intendere non ci saranno particolari sacrifici.

Le specifiche sembrano puntare su una fotocamera principale da 50MP, Samsung ISOCELL GN9, e una fotocamera ultra grandangolare da 50MP, Samsung ISOCELL JN1.