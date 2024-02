Questo indie di Devolver Digital ha ora il proprio dildo, per chi vuole amare l'enorme demone

The Cosmic Wheel Sisterhood, gioco indie distribuito da Devolver Digital, è un valido videogioco che però non ci ha soddisfatto appieno, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione. Se anche voi non ne siete rimasti soddisfatti, ora potreste trovare un nuovo modo per esserlo grazie a una edizione speciale che include un dildo ispirato al demone spaziale al centro del videogioco.

Tramite i social, il team di sviluppo ha raccolto i commenti dei giocatori che nel corso dei mesi si sono bonariamente lamentati del fatto che non era possibile sc****e con il demone Ábramar. In occasione di San Valentino, il team di The Cosmic Wheel Sisterhood ha voluto mettere una pezza a questa gravissima mancanza. Visto però che nel gioco non avrebbe senso inserire una possibilità di questo tipo, hanno risolto il tutto nella realtà realizzando un'edizione speciale che sarà resa disponibile per i vincitori del giveaway ora in corso.

Il dildo è creato in collaborazione con Uberrime che ha realizzato un "dildo reale e funzionale 'ispirato' alla possanza divina di Ábramar, il Behemoth proibito." Il prodotto è in silicone, sicuro per l'uso.

Il team afferma "Il fortunato destinatario potrà esercitare l'impressionante potere di Ábramar e godere dell'estasi in esilio come una bestia in camera da letto."

Ah, l'edizione speciale include anche un set di tarocchi, ma ammettiamo, non sono la parte interessante.