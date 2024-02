Il prossimo iPhone 16 avrà un nuovo Neural Engine per potenziare al massimo l'IA

Si prevede che Cupertino investirà sia a lungo che a breve termine nell'ambito dell'intelligenza artificiale, comprendendo sia quella generativa che quella on-device. La notizia dell'upgrade di un componente hardware principale per quanto riguarda l'IA arriva come la conferma ulteriore di una direzione da tempo intrapresa dall'azienda.

Motore di intelligenza

Apple lavora da tempo al potenziamento del Neural Engine

Il Neural Engine costituisce una componente cruciale dei chip Apple Silicon e Apple A Series ed è focalizzato sull'elaborazione di calcoli di machine learning.

Un suo potenziamento garantirebbe prestazioni migliorate in questi ambiti, necessario per abilitare funzionalità di IA avanzate elaborate in locale, che richiedono elevate capacità di calcolo.

Secondo quanto riportato dall'Economic Daily News di Taiwan, il quale cita fonti del settore dei semiconduttori, il potenziamento del motore neurale sarebbe progettato per integrare nuove funzionalità di intelligenza artificiale in iOS 18, la prossima major release del sistema operativo mobile di Apple, prevista per essere presentata durante la conferenza annuale di Apple per gli sviluppatori a giugno.

Si dice che iOS 18 introdurrà nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per Siri, Comandi, Messaggi, Apple Music e altro ancora.

A ulteriore riprova, durante la conferenza sugli utili di questo mese, Tim Cook ha annunciato che l'azienda sta lavorando all'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa e condividerà i dettagli "entro la fine dell'anno".