Gears of War, Doom e Flight Simulator su PS5? Microsoft ci ha pensato, dice The Verge

Secondo Tom Warren, noto giornalista di The Verge, Microsoft aveva preso in considerazione il fatto di portare altri titoli, anche di maggiore peso, sulle console rivali come PS5: si parla in particolare di Gears of War, DOOM e Microsoft Flight Simulator, tutti titoli che a un certo punto sono stati presi in considerazione per l'apertura multipiattaforma, su cui peraltro non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Il giornalista in questione sostiene di aver "compreso" che tali titoli siano stati presi in considerazione, in passato, da Microsoft come possibili giochi da portare su altre console, e che al riguardo non sia ancora stata presa una decisione definitiva ma che comunque sono stati scartati almeno in questa fase come lancio multipiattaforma.

A questo punto, Microsoft ha annunciato solo 4 giochi in arrivo su PS5 e Nintendo Switch, peraltro senza nemmeno specificare quali siano tranne il fatto che tra questi non siano previsti Starfield e Indiana Jones e l'Antico Cerchio.