Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai dichiara che è finita, dopo l'arrivo dell'amiibo di Sora

È stato finalmente pubblicato l'amiibo di Sora in versione Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, l'ultimo della sua serie. Il director del gioco afferma quindi che "il lavoro è arrivato alla propria fine" per il picchiaduro.

Masahiro Sakurai scritto su Twitter per celebrare l'uscita dell'amiibo di Super Smash Bros Ultimate, Sora di Kingdom Hearts. Dopo l'annuncio del personaggio nel 2021, i fan hanno atteso con impazienza l'amiibo dell'eroe del Keyblade. Ora finalmente è arrivato.

Sulla base di una traduzione automatica, Sakurai ha scritto che tutti i lottatori di Super Smash Bros. Ultimate sono ora diventati degli amiibo e il lavoro è terminato. Si tratta di un addio un po' amaro per i fan, che vorrebbero vedere nuovi contenuti per l'amato picchiaduro.