Xbox Game Pass: solo un gioco confermato come in uscita dal catalogo a fine febbraio

Nel caso siate interessati al gioco, il consiglio agli abbonati è dunque di concentrarsi su questo per le prossime due settimane, ma potrebbe essere conveniente anche acquistarlo direttamente, visto che al momento si trova a sconto al prezzo di 17,99 euro .

Al momento, dunque, la situazione è piuttosto tranquilla sul piano degli abbandoni del servizio per fine mese, anche se sono possibili ulteriori aggiornamenti successivi. Per quanto riguarda la tempistica precisa, Soul Hackers 2 è previsto uscire dal catalogo il 29 febbraio 2024 su PC, console e cloud .

L'app ufficiale di Xbox Game Pass specifica solo un gioco come confermato in uscita dal catalogo del servizio a fine febbraio 2024: si tratta di Soul Hackers 2 , il particolare JRPG di Atlus che esce dall'abbonamento dopo circa un anno di permanenza.

Tra Shin Megami Tensei e Persona

Soul Hackers 2, uno screenshot

Il titolo in questione, come abbiamo raccontato nella nostra recensione di Soul Hackers 2, si pone un po' a metà strada fra Shin Megami Tensei e Persona, proponendo un particolare thriller soprannaturale, una detective story interessante e indipendente, anche se il gioco nel complesso si dimostra un po' limitato.

Ambientato nel XXI secolo, in un periodo in cui lo sviluppo tecnologico è diventato stagnante ma pervasivo, il gioco mette in scena una guerra costante tra due fazioni di Devil Summoner: gli Yatagarasu e la Phantom Society.

Avendo previsto l'arrivo di una "fine del mondo", l'intelligenza artificiale Aion invia due agenti, Ringo e Figue, per cercare di prevenire questa estrema conseguenza, utilizzando le loro particolari abilità di Soul Hacking.

