Xbox Game Pass, febbraio 2024: vediamo i giochi della prima metà del mese in catalogo

Il febbraio 2024 di Xbox Game Pass a dire il vero è già iniziato con la scorsa infornata di titoli, considerando che i primi del mese sono già usciti qualche tempo fa, ma la prima ondata ufficiale è stata annunciata solo di recente da Microsoft, e ci ritroviamo qui per commentarla, come da tradizione. Ricordiamo dunque che, nel frattempo, nei primi del mese sono stati pubblicati Persona 3 Reload e Anuchard, che rientravano negli annunci della seconda parte di gennaio. Il primo dei due, peraltro, rappresenta uno dei titoli di maggior rilievo di questo periodo, a ulteriore conferma dell'ottimo rapporto tra il servizio Microsoft e la serie Atlus. Quelli arrivati e in arrivo successivamente sono 7 titoli di buon livello, tra i quali si distingue Resident Evil 3, che prosegue la tradizione della serie nel catalogo di Game Pass, ormai una presenza più o meno fissa. Per il resto, si tratta di giochi che potrebbero essere considerati "minori" in termini di rilevanza generale, ma sono anche molto interessanti: andiamo dunque a scoprirli da vicino in questa panoramica sui titoli della prima mandata di febbraio 2024 su Game Pass.

Train Sim World 4 - Cloud, Console e PC, 7 febbraio Train Sim World 4, un'immagine della simulazione ferroviaria Nell'ampio mondo delle simulazioni, che rappresentano storicamente un'offerta fondamentale nell'ambito del mercato PC, si distinguono in particolare quelle ferroviarie, che si ricollegano all'antica tradizione del collezionismo di "trenini" e simili. Train Sim World 4 è uno degli ultimi ritrovati in questo campo, uscito lo scorso settembre su PC e ora in arrivo anche su Xbox Series X|S grazie a questa versione pubblicata su Game Pass. Il gioco mette a disposizione diverse ambientazioni e una quantità smodata di treni diversi da provare, con delle riproduzioni veramente fedeli delle macchine realmente esistenti e dei tracciati reali, consentendo di indossare i panni del macchinista e guidare questi possenti veicoli tra missioni diverse oppure nella guida libera. Train Sim World 4 conta su una grande quantità di espansioni, ma anche i contenuti base possono bastare per ore di vera goduria ferroviaria.

Madden NFL 24 (EA Play) - Console e PC, 8 febbraio Madden NFL 24, un momento di gioco Non essendo proprio lo sport più popolare da queste parti, le simulazioni di football americano in Italia non hanno il peso che possono avere negli Stati Uniti, tuttavia non bisogna sottovalutare l'importanza di Madden NFL 24 all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, più o meno simile a quella che ha FIFA (ora EA Sports FC) per gli utenti europei. Anche in questo caso è un'aggiunta che deriva da EA Play, abbonamento contenuto all'interno del tier Ultimate. Si tratta, semplicemente, della migliore simulazione di football americano attualmente disponibile, incentrata sulla licenza ufficiale della massima lega statunitense dello sport in questione, cosa che ne incrementa ulteriormente l'interesse. Il nuovo lavoro di EA Tiburon rappresenta una certa evoluzione dal punto di vista tecnico, grazie anche agli avanzamenti dell'engine, ma anche sul fronte dei contenuti, con un ulteriore arricchimento di modalità e opzioni di gioco.

Resident Evil 3 - Cloud, Console e PC, 13 febbraio

Probabilmente il gioco più importante, o quantomeno di maggior richiamo, di questa mandata di Xbox Game Pass è Resident Evil 3, che prosegue il rapporto di collaborazione tra Capcom e Microsoft per quanto riguarda il servizio su abbonamento. Il remake del terzo capitolo risulta più corto di altri ma non meno inquietante, inoltre caratterizzato da una base tecnica davvero notevole, con un'ulteriore evoluzione del RE Engine. L'inquietante avventura di Jill Valentine a Raccoon City, dopo gli eventi accaduti a Villa Spencer nel primo capitolo, è ancora perfettamente godibile con questo rifacimento totale, che ripropone il classico Nemesis come nemico principale da affrontare a più riprese. Come anche in Resident Evil 2, la nuova impostazione modifica anche la struttura di alcuni puzzle e degli scontri, rendendo questo Resident Evil 3 un gioco nuovo a tutti gli effetti, perfettamente godibile sia dal nuovo pubblico che da chi conosce anche fin troppo bene l'originale.

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console e PC) – 14 febbraio I riferimenti a Castlevania sono evidenti in Bloodstained: Ritual of the Night Direttamente da Koji Igarashi, il creatore della serie Castlevania, arriva l'erede più accreditato del franchise in questione, nel frattempo diventato un vero e proprio mito anche grazie all'esplosione del genere "metroidvania". Proprio l'estrema diffusione di questa tipologia ibrida di giochi ha portato, nel frattempo, a varie derive forse più profonde e avanzate, mentre Bloodstained: Ritual of the Night rimane più fermamente legato alle tradizioni classiche di Castlevania, ma per i nostalgici questo è probabilmente un elemento a favore. In generale, nell'avventura dell'affascinante Miriam, mezzo-demone incaricata di salvare l'Inghilterra del XVIII secolo da creature metafisiche, ritroviamo gli elementi costitutivi dello storico franchise Konami con una fedeltà difficile da vedere altrove, cosa che rende Bloodstained: Ritual of the Night il gioco ideale per tutti i fan e coloro che restano in attesa di un eventuale seguito ufficiale.

A Little To The Left - Cloud, Console e PC, 15 febbraio Uno dei puzzle proposti da A Little to the Left E ora per un po' di relax, A Little To The Left è il titolo perfetto per staccare dalle routine quotidiane e distendere cervello e sensi in tranquillo esercizio di associazione e ordinamento. Il gioco di Max Inferno e Secret Mode è un puzzle che la scopo di essere rilassante e accogliente per tutti, offrendo una serie di sfide leggere nelle quali spesso non c'è un'unica soluzione, lasciando un po' di libertà di interpretazione ed azione al giocatore. In un'atmosfera assolutamente rilassata, ci ritroviamo a ordinare, impilare e organizzare oggetti di casa in varie maniere, trovando un senso ideale da seguire, mentre un gatto dispettoso cerca di rovinare il lavoro. Quest'ultimo è forse il maggiore elemento di sfida posto all'interno di A Little to the Left, ma risulta talmente simpatico dal non poter essere considerato propriamente frustrante e contribuendo alla simpatia generale che si respira per i 100 livelli che compongono il gioco.

PlateUp! - Cloud, Console e PC, 15 febbraio In PlateUp! la cucina/ristorante si trasforma spesso in un inferno Il mondo della cucina è diventato oggetto di varie interpretazioni videoludiche, alcune delle quali hanno raggiunto un successo notevole, come Overcooked. Puntando su questo seguito consolidato, il team It's Happening ha lanciato qualche tempo fa la sua particolare interpretazione dell'azione culinaria con PlateUp! Titolo che si inserisce in maniera ideale nell'offerta multiplayer di Game Pass, già piuttosto ricca su diversi altri fronti. Anche in questo caso, la gestione di un ristorante diventa una sorta di corsa a ostacoli all'interno di vari livelli generati in maniera procedurale, dove clienti e richieste si accumulano, i fornelli bruciano e i cuochi corrono disperatamente per cercare di salvare il salvabile e servire anche dei piatti edibili. La progressione con elementi roguelite completa il quadro di un titolo che punta all'assuefazione e all'azione compulsiva, cose che PlateUp! raggiunge piuttosto bene.