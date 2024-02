Nothing Phone (2a) sarà più economico, ma farà a meno di un tratto distintivo

Sembra però che per il nuovo modello l'azienda voglia adottare un approccio più economico, rinunciando alla caratteristica più distintiva dei telefoni Nothing, ovvero proprio l'interfaccia Glyph.

In soli 3 anni, l'azienda ha venduto oltre 2 milioni di dispositivi, distinguendosi per le scocche trasparenti con luci LED della sua Glyph Interface, molto apprezzate sia dalla critica che dal pubblico.

Nothing, forte di un approccio oramai maturo al mercato degli smartphone, si appresta a lanciare il suo nuovo modello, il recentemente confermato Nothing Phone (2a) .

Assalto della fascia media

I dettagli del tanto atteso Nothing Phone (2a) continuano a emergere, anticipando alcune modifiche significative rispetto ai modelli precedenti

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Nothing non si è ancora espressa ufficialmente.

Da ciò che sappiamo, malgrado non sia destinato a essere dotato di hardware di fascia alta, Nothing Phone (2a) promette di offrire un'esperienza soddisfacente nel segmento di mercato più accessibile.

Oltre alla confermata presenza di doppia fotocamera posteriore, sembra chiaro un abbandono della ricarica wireless a favore di un design più compatto.

Per quanto riguarda la data di uscita, Nothing Phone (2a) sarà ufficialmente presentato durante il Mobile World Congress di quest'anno. Ci si può aspettare quindi l'arrivo di tante informazioni nei prossimi giorni, in grado di dare una panoramica completa agli interessati.