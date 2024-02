Helldivers 2: la prima patch arriva anche su PS5, aggiusta crash e migliora il matchmaking

Arrowhead Studios ha pubblicato la prima patch di Helldivers 2 anche su PS5, dopo l'uscita su PC, con l'intento di correggere i crash e migliorare il matchmaking, elementi che risultavano in effetti ancora problematici su console.

L'update 1.000.004 è dunque disponibile in queste ore su PS5 per Helldivers 2 e rappresenta un aggiornamento molto importante, considerando lo stato problematico in cui il gioco si è presentato in queste prime ore sul mercato, almeno sul fronte della stabilità e del funzionamento online.

Tra gli elementi principali della patch troviamo dunque i seguenti: