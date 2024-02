Nothing Phone (2a) confermato: l'arrivo del prossimo telefono di fascia media è vicino

Oltre a rivelare il nome del nuovo dispositivo, che in ambienti di leak era stato menzionato anche con nome in codice "Aerodactyl", durante l'annuncio Nothing ha presentato il Glyph Developer Kit , strumento che consentirà alle applicazioni Android di terze parti di gestire l'interfaccia Glyph, prerogativa finora degli smartphone Nothing.

La compagnia londinese Nothing ha annunciato oggi il nome del suo prossimo telefono nel corso dell'ultimo Community Update trimestrale: Nothing Phone (2a) .

Stando alle previsioni , il prossimo smartphone della casa di Londra si accinge ad affacciarsi al mercato con un design elegante e minimalista , caratteristico dello stile Nothing. Si presume sarà disponibile nelle varianti di colore bianco e nero , in continuità con la tradizione del marchio.

Niente male

Di Nothing Phone (2a) non conosciamo ancora la data di lancio, ma si presume che i preparativi siano ultimati

Phone 2 ha fatto il suo debutto a luglio 2023, e ora che il prossimo telefono di Nothing è alle porte, la traiettoria dell'azienda sembra orientarsi più verso la fascia media che non su un nuovo dispositivo di punta.

Come segnalato da MySmartPrice, il telefono è apparso sul sito di certificazione TÜV, indicando che il dispositivo sta superando gli ultimi controlli necessari prima della sua presentazione.

Il TÜV, acronimo di Technischer Überwachungsverein in tedesco, rappresenta l'Associazione per la Supervisione Tecnica ed è uno standard internazionale riconosciuto per la certificazione di sicurezza ed idoneità al lancio di prodotti elettronici.

Inoltre, Nothing ha annunciato la nomina di Jillian Gerngross come nuova VP Marketing, apportando la sua esperienza di 12 anni da Amazon Music per sovrintendere alla strategia di marketing globale, inclusi i lanci dei telefoni Nothing e dei nuovi prodotti audio, con l'obiettivo di rendere questa categoria di prodotti ancora più coinvolgente.

Oltre al Phone (2a), Nothing ha infatti anticipato l'arrivo imminente di CMF Buds e CMF Neckband Pro, espandendo ulteriormente la gamma di prodotti e consolidando le prospettive promettenti per il futuro dell'azienda.

La certificazione indica un lancio imminente, con voci che suggeriscono l'annuncio al Mobile World Congress del prossimo febbraio e un arrivo sul mercato poco dopo.

Con un prezzo stimato intorno ai 400 dollari, il Phone (2a) potrebbe fare breccia nel mercato, offrendo un equilibrio ideale tra prestazioni e accessibilità, e potrebbe posizionarsi come uno dei migliori telefoni di fascia media quando verrà finalmente presentato.