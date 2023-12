Nothing Phone (2a): un nuovo leak svela alcune specifiche, ma lascia dubbi sul prezzo

Nothing Phone 2 ha ottenuto buoni riscontri, tanto da aver convinto l'azienda a introdurre un telefono più conveniente sul mercato . Al momento sembra certo che il telefono non rientri nella fascia alta ma, secondo le informazioni attuali, andrà piuttosto a posizionarsi da qualche parte tra il primo e il secondo modello del marchio in termini di prestazioni.

Da qualche tempo circolano online voci secondo le quali Nothing avrebbe intenzione di lanciare uno smartphone conveniente , un dispositivo che potrebbe essere commercializzato con il nome di Nothing Phone (2a).

A proposito del design, vari insider hanno accennato al look del dispositivo che dovrebbe riportare una dual camera posizionata al centro della scocca e in orizzontale. In base al render condiviso, possiamo notare un' isola circolare a contenere la doppia fotocamera.

Frontalmente dovremmo avere un display flat con punch hole centrale mentre il retro sarebbe caratterizzato dall'iconico stile del brand. Il design posteriore richiamerebbe quello di Phone (1) e Phone (2), con una scocca semi-trasparente, un look minimale e quelle che sembrano essere le luci LED dell' interfaccia Glyph elementi presi in prestito dai due fratelli maggiori.

Le fonti dichiarano che Nothing Phone (2a), chiamato in codice Pacman/Aero e riportante il numero di modello A142, sarà dotato di MediaTek Dimensity 7200 (SoC a 4 nm con una frequenza fino a 2.8 GHz).

Niente da vedere

Nothing Phone 2a avrà meno luci e un design circolare per la fotocamera

Per quanto riguarda le altre specifiche, si dice che Nothing Phone (2a) avrà un display AMOLED da 6,7 pollici con un refresh rate di 120 Hz, una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera anteriore da 16 megapixel e una batteria da 4.920 mAh.

Il sistema operativo utilizzato sarà Nothing OS 2.5 basato su Android 14, in più 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Tutto ciò messo insieme lo renderebbe un'opzione convincente nella fascia media, ma sarà interessante scoprire in quale gamma di prezzo si collocherà questo prodotto, soprattutto considerando quanto competitivo sia diventato il settore medio-basso.

Le prime indiscrezioni parlano di un prezzo di partenza di 400 dollari, il che lo renderebbe il telefono più economico dell'azienda ad oggi.

Il produttore ha già confermato di avere in programma un evento per il 27 febbraio a Barcellona in occasione dell'edizione 2024 del Mobile World Congress, e lo slogan scelto, ossia "Nothing to see", potrebbe essere un indizio del lancio del suo nuovo smartphone.

Ne sapremo di più nelle prossime settimane.