Il mouse Fnatic BOLT senza fili è al prezzo minimo storico su Amazon, in più colori

Le offerte Amazon di oggi rendono disponibile una promozione per un mouse Fnatic BOLT. Lo sconto segnalato è del 53%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 94.49. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto da Fnatic e spedito da Amazon.

Il mouse Fnatic BOLT senza fili pesa solo 69 grammi. Dispone di switch Kailh GM 8.0 che "garantiscono click nitidi e soddisfacenti". La carica avviene tramite cavo USB-C (incluso) e la batteria promette fino a 110 ore di durata. Ci sono due modelli, in bianco e in nero.