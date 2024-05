The Fantastic Four, Ralph Ineson sarà Galactus nel film Marvel

Sono stati inoltre scritturati anche Paul Walter Hauser (non è chiaro quale personaggio porterà sullo schermo, forse l'Uomo Talpa?) e John Malkovich. L' uscita del film è prevista per il 25 luglio 2025.

Ineson andrà ad aggiungersi al cast di The Fantastic Four annunciato lo scorso febbraio, nell'ambito di un progetto parecchio atteso dagli appassionati, le cui riprese partiranno a metà estate in Inghilterra.

Ralph Ineson interpreterà il ruolo di Galactus nel nuovo film Marvel The Fantastic Four , stando a quanto rivelato dall'Hollywood Reporter. L'attore britannico ha partecipato in precedenza a produzioni come Il Trono di Spade e Willow.

Un villain di spessore

Galactus disegnato da Alex Ross

Creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, proprio sulle pagine di Fantastic Four, Galactus è in realtà qualcosa di diverso da un semplice villain: parliamo di un'entità potente e misteriosa, testimone di cosa ci fosse prima dell'attuale universo, ma al contempo una terribile minaccia per qualsiasi forma di vita.

Per sopravvivere, infatti, questo titano deve nutrirsi costantemente dell'energia di interi pianeti, finendo per distruggerli. A trovare per lui questi "pasti" sono gli araldi, che ricevono una parte della sua energia cosmica per poter viaggiare a grande velocità nella galassia e portare il messaggio di sventura che anticipa l'arrivo del divoratore di mondi.

Non è la prima volta che Galactus compare in un film, sebbene in I Fantastici 4 e Silver Surfer il personaggio sia stato profondamente reinterpretato, diventando una sorta di "sciame cosmico".