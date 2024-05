Hades: nuovo record di giocatori su Steam, grazie a Hades 2

Hades ha raggiunto di recente un nuovo record di utenti su Steam grazie al lancio di Hades 2: la situazione è piuttosto particolare ma ha una sua logica, visto che spesso abbiamo visto i capitoli precedenti dei franchise ottenere delle spinte di visibilità e popolarità con l'uscita dei seguiti.

Come abbiamo visto, Hades 2 sta andando alla grande nel suo accesso anticipato su Steam, avendo superato i 100.000 giocatori contemporanei e con ottime recensioni da parte degli utenti, cosa non comune per un titolo lanciato in early access e dunque di fatto ancora non completo e in lavorazione.

Evidentemente, questo successo del secondo capitolo ha trascinato anche il capostipite, che ha ricevuto una notevole spinta in questi giorni, andando a segnare il proprio record di utenti connessi contemporaneamente proprio nelle ore scorse.