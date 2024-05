Visions of Mana è stato classificato dall'ESRB, l'annuncio della data di uscita sembra vicino

L'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente di classificazione del Nord America, ha aggiunto al proprio database Visions of Mana, il nuovo action JRPG appartenente alla serie Mana di Square Enix, suggerendo che presto ne verrà svelata la data di uscita ufficiale.

Del resto il il lancio del gioco su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store) è atteso durante l'estate di quest'anno, dunque entro pochi mesi, dunque è plausibile che presto riceveremo dettagli ufficiali in tal senso, magari durante i numerosi appuntamenti della settimana del Summer Game Fest che si svolgerà nella prima metà di giugno.

Per quanto riguarda la classificazione da parte dell'ESRB, non riporta dettagli particolarmente interessanti o inediti. Il gioco è stato catalogato come TEEN, ovvero adatto a giocatori dai 13 anni in su, con l'ente che ha segnalato la presenza di personaggi femminili con costumi rilevato, ad esempio con scollature evidenti e bikini. Per completezza la riportiamo di seguito:

"(Visions of Mana) è un gioco di ruolo in cui i giocatori aiutano gli avventurieri in una missione per impedire a un cattivo di danneggiare una dea e un albero magico. Da una prospettiva in terza persona, i giocatori esplorano un mondo fantastico, interagiscono con i personaggi e ingaggiano combattimenti in stile mischia contro nemici simili agli umani e creature fantastiche (ad esempio, draghi, arpie, insetti giganti). I giocatori usano spade, lance, coltelli, falci e magie per sconfiggere i nemici in un combattimento frenetico."

"Le battaglie sono evidenziate da esplosioni, suoni d'impatto e lampi di luce. Altri attacchi speciali sono rappresentati in brevi sequenze, con angolazioni ravvicinate ed effetti di scuotimento dello schermo. Alcuni personaggi femminili sono disegnati con costumi rivelatori (ad esempio, scollature profonde, abiti simili a bikini)."