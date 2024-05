Xbox Game Pass: ci sono due giochi confermati per giugno, al momento

Non capita spesso che ci siano così pochi titoli confermati a distanza di poche settimane, ma è probabile che diverse sorprese possano emergere anche con la conferenza di Microsoft del mese prossimo, considerando che l'Xbox Games Showcase è fissato per il 9 giugno 2024.

Xbox Game Pass deve ancora ricevere la seconda ondata di giochi di maggio, ma intanto possiamo già guardare al prossimo mese con due titoli già confermati per giugno 2024 , in attesa ovviamente di annunci ufficiali che arriveranno in seguito.

Un'avventura horror e una simulazione di ristorante

Still Wakes the Deep si presenta davvero molto bene

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends è una sorta di simulazione di ristorante, nella quale dobbiamo sia gestire il nostro luogo di ristoro e farlo progredire al meglio sia migliorare la vita in generale del nostro paese, intessendo relazioni con gli altri.

In sostanza, la classica simulazione di vita ma incentrata in questo caso sulla cucina. Molto interessante risulta essere Still Wakes the Deep, la nuova avventura con elementi horror che arriva dagli autori di Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture, cosa che la rende già decisamente interessante.

In ogni caso, attendiamo anche l'annuncio sulla seconda mandata dei giochi di maggio su Game Pass, che dovrebbe arrivare la settimana prossima e che comprende titoli di grande interesse come Senua's Saga: Hellblade 2 in arrivo il 21 maggio 2024.