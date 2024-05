V Rising: su Steam oltre 120.000 giocatori contemporanei dopo l'uscita dall'accesso anticipato

V Rising è uscito dalla fase di accesso anticipato lo scorso 8 maggio e con la versione 1.0 sta macinando numeri di affluenza davvero ottimi su Steam, dove in queste ore è stato registrato un picco di oltre 120.000 giocatori contemporanei.

Parliamo per la precisione di 124.105 utenti simultanei registrati da SteamDB alle 15:00 di oggi, con i numeri che chiaramente potrebbero levitare ulteriormente durante il resto del weekend, il periodo notoriamente di maggior affluenza. Al momento V Rising è il decimo gioco con più utenti attivi su Steam, subito dopo Rust e Grand Theft Auto e sopra a Helldivers 2 e Fallout 4. Anche lato recensioni ci sono buone notizie per gli sviluppatori di Stunlock Studios, dato che per il momento quelle positive superano di gran lunga quelle negative.

Giusto per fare un paragone, prima dell'uscita dell'accesso anticipato V Rising viaggiava mediamente sui picchi di circa 4.000 - 5.000 utenti. Ben lontani dal record di 150.000 registrato all'inizio dell'accesso anticipato nel 2022. Insomma, le novità arrivate con la versione completa, che includono nuovi eventi endgame dinamici, nemici e boss di alto livello, hanno convinto molti utenti, sia di lunga data che nuovi, a giocarci.