Apple ha deciso che i nuovi iPad Pro e iPad Air possono fare a meno del caricabatterie

I nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air ricevono lodi a destra e a manca; soprattutto la variante Pro dotata di chip M4, è ora considerata uno dei migliori prodotti dell'azienda di Cupertino. Tuttavia, una recente nota riguarda gli acquirenti in diverse regioni, poiché Apple ha deciso di togliere i caricabatterie dalle confezioni dei modelli venduti nell'UE e nel Regno Unito. Questa mossa può essere interpretata in due modi: come un tentativo di ridurre l'impatto ambientale da parte di Apple o come una strategia per incrementare le vendite di accessori.

Grandi assenze I nuovi iPad non includeranno il caricabatterie nella confezione Apple ha deciso di includere solo il tablet e un cavo di ricarica nelle confezioni vendute nel Regno Unito e nei paesi europei: una scelta insolita per l'azienda, che tradizionalmente ha sempre incluso un caricabatterie insieme ai suoi iPad. Per quanto riguarda gli iPhone, i nuovi acquirenti sono già abituati da diversi anni a non ricevere un alimentatore nella scatola; questa assenza potrebbe essere un segnale per il futuro, indicando che l'azienda potrebbe pian piano eliminare gli alimentatori da tutte le sue prossime offerte, in linea con l'impegno per ridurre l'impatto ambientale sostenuto negli ultimi anni. Tuttavia, questa transizione non avverrà immediatamente, dato che durante l'ultimo evento è stato annunciato l'arrivo di iPad 10, che sostituirà i modelli della nona generazione mantenendo lo stesso prezzo e includendo ancora un caricabatterie USB-C da 20 watt nella confezione.