Helldivers 2: il nuovo Ordine chiede di fare una strage di Automaton per sbloccare uno Stratagemma

Arrowhead Games Studio, pardon, la Super Terra ha annunciato un nuovo Ordine Principale per i giocatori di Helldivers 2, che ora hanno hanno l'obiettivo di eliminare 2 miliardi di Automaton entro cinque giorni per sbloccare un nuovo Stratagemma.

Per la precisione, in caso di successo, i giocatori otterranno le mine anti-carrarmato MD-17, ovvero uno dei due Stratagemmi, assieme al lanciarazzi RL-77, in palio con l'ordine "Legittima Difesa" lanciato a fine di aprile.

In precedenza, la community di Helldivers 2 era riuscita a completare a metà aprile un ordine simile, che chiedeva di eliminare 2 miliardi di Terminidi, in sole 24 ore. All'epoca sembrava un'impresa straordinaria, ma con il senno di poi sappiamo che è il grosso del merito va a un bug relativo al contatore dell'uccisione, che erroneamente conteggiava fino a quattro volte i numeri effettivi, corretto nella patch 1.000.302 pubblicata il 7 maggiocorretto nella patch 1.000.302 pubblicata il 7 maggio, che tra le altre cose ha corretto anche un bug relativo ai DoT (acronimo di Damage Over Time, ovvero i danni nel tempo da fuoco e altre fonti).

La questione è stata convertita simpaticamente anche in narrativa di gioco, associando il problema a un problema software della fittizia Battlefield Systems, con il messaggio che recita: "Battlefield Systems è spiacente di informare tutti gli Helldiver che, a causa di un problema software, si è verificata una duplice segnalazione dei nemici uccisi durante un precedente Ordine principale. Il problema è stato ora risolto. Gli utenti dovranno prevedere tempi più lunghi per raggiunre la quota richiesta di nemici da uccidere o smantellare. Dopo aver risolto questo problema garantiamo che il tracciamento dei campi di battglia tornerà a funzionare perfettamente da ora in poi".