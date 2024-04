Helldivers 2: il nuovo Ordine chiede ai giocatori quale tra due Stratagemmi sbloccare

Ebbene stando alle istruzioni impartite dal GM Joel, i giocatori sbloccheranno solo lo Stratagemma del primo pianeta liberato , lasciando quindi alla community decidere quale effettivamente ottenere e a quale rinunciare (per quanto è comunque probabile che anche il secondo verrà introdotto in un secondo momento).

Arrowhead Games Studios sta trovando metodi sempre nuovi per tenere sulle spine gli utenti di Helldivers 2 . L'ultima trovata riguarda il nuovo Ordine Operativo "Legittima Difesa" , che chiede praticamente ai giocatori quale tra due nuovi Stratagemmi sbloccare per tutta la community.

Un lanciarazzi o delle mine?

Stando alle informazioni su Helldivers.io, al momento la stragrande maggioranza della community di Helldivers 2 ha deciso di dare priorità alla liberazione di Penta per mettere le mani sul nuovo lanciarazzi RL-77. Effettivamente a chi non piacciono i lanciarazzi?

Il nuovo ordine di Helldivers 2

È interessante notare che il testo dell'Ordine che si può leggere direttamente all'interno del gioco parla di una "Fase 1", segno che la vicenda avrà un seguito di qualche sorta, magari per sbloccare l'altro Stratagemma o in generale nuovi strumenti di morte per gli Helldiver al fronte. Staremo a vedere.