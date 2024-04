Kingdom Hearts 4: possibile anno di uscita svelato da un insider

Stando alle fonti di Daniel Ritchman, influencer noto soprattutto nell'ambito di film, serie tv e cultura pop in generale, il desaparecidos Kingdom Hearts 4 potrebbe giungere sugli scaffali dei negozi nel 2025.

Purtroppo, la "gola profonda" non ha aggiunto ulteriori dettagli, né ha indicato una finestra di pubblicazione più ristretta.

Chiaramente si tratta di una soffiata da accogliere con molta cautela e le immancabili pinze del caso, dato che non è possibile verificare in alcun modo la veridicità dell'informazione. Inoltre va detto che Ritchman (o DanielRPK sui social), per quanto sia una fonte tenuta in grande considerazione e con una vasta rete di informatori, non sempre ha fatto centro in passato. Insomma, staremo a vedere.