Metroid su Fortnite e le opportunità mancate di Nintendo

La notizia è emersa qualche giorno fa, e probabilmente l'avete letta tutti: in un'intervista di Stephen Totilo - noto giornalista del settore - a Donald Mustard - co-creatore di Fornite - è venuto fuori che l'azienda giapponese avrebbe rifiutato di portare Samus Aran, e con lei il brand Metroid, all'interno di Fortnite. O meglio: avrebbe rifiutato perché Epic Games non avrebbe accettato di limitare il suo utilizzo alle sole piattaforme Nintendo, scelta che per la società americana avrebbe significato un trattamento diverso rispetto a quello avuto nei confronti di, per dire, Master Chief o Kratos.

Non è certo una decisione sorprendente; prima di analizzarla, è bene mettere qualche paletto al contesto in cui è stata presa. Uno: Nintendo ha appena iniziato una nuova era, che per ora non ha causato forti scossoni (ma un grande successo sì, Super Mario Bros. Il Film), un'era in cui l'obbiettivo è quello di ampliare le apparizioni e - conseguentemente - i guadagni delle proprie proprietà intellettuali al di fuori del mondo dei videogiochi. Film, parchi tematici e chissà quant'altro, con l'idea di generare un profitto consistente non intersecato col successo della piattaforma da gioco della generazione. Due: Microsoft da anni porta le sue serie, ormai innumerevoli, sugli altri sistemi. Sony ha recentemente ammesso di voler seguire l'esempio, abbracciando più che in passato la via del multipiattaforma, così da accrescere i propri margini di guadagno.

Metroid Prime Remastered: Samus Aran nella sua più recente versione

In sostanza, tutto il mondo dei videogiochi sembra distaccarsi celermente dai modelli che lo hanno sorretto finora e non per piacere o benevolenza, ma perché sembra impossibile lucrare come in passato seguendo le vie abituali. Tuttavia non sono sottovalutabili alcuni punti: primo, Nintendo stavolta ha vinto la console war. Nessuna macchina si avvicina al successo di Switch, e Switch è una macchina radicalmente diversa dalle sue concorrenti, sempre che così si possano definire. Secondo: Nintendo è una compagnia i cui hardware e software sono strettamente interconnessi. Non ha senso analizzare la sua identità, il suo futuro e le sue potenzialità commerciali utilizzando gli stessi filtri che si adottano per Microsoft e Sony; paradossalmente, e solo in certi aspetti, è più simile ad Apple che non alle apparenti rivali. Ora tentiamo di approfondire le possibile ragioni che hanno condotto a questo mancato matrimonio, se siano o meno sensate, e se le cose possano cambiare in futuro.