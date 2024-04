Fortnite: Samus Aran non è mai arrivata perché Nintendo voleva la skin solo su Nintendo Switch

Il giornalista Stephen Totilo ha riportato una curiosità interessante su Fortnite e Nintendo. Stando a quanto ha raccontato in una lunga intervista con Donald Mustard, il lead creator del gioco di Epic Games, la casa di Mario non ha mai concesso la realizzazione di una skin di Samus Aran, la protagonista della serie Metroid, per un motivo che a pensarci bene è perfettamente in linea con le politiche della compagnia riguardanti le sue proprietà intellettuali: voleva che fosse disponibile solo per la versione Nintendo Switch.

Sostanzialmente Nintendo non voleva che Samus fosse utilizzabile anche su altre piattaforme, anche solo in forma di skin, come di solito avviene in Fortnite.