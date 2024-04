Bethesda ha chiuso la sua divisione francese

Stando a quanto riportato dallo streamer francese Desastre, specializzato in The Elder Scrolls Online e nella serie Fallout, Bethesda ha chiuso la sua ala francese in via definitiva. La notizia non è stata confermata da Bethesda, ma considerando le conoscenze dello streamer all'interno della compagnia, con cui ha collaborato per anni, possiamo darla praticamente per certa.

Il messaggio dello streamer

Il team francese di Bethesda non si occupava di sviluppo

"Sicuramente l'avrete vista arrivare, ma è la fine per gli uffici di Bethesda in Francia," ha scritto Desastre, che ha voluto dire addio pubblicamente a "persone senza le quali non sarei dove sono ora."

"Per quanto riguarda TESO, in 10 anni ho conosciuto tutti i CM. Sono stato molte volte negli uffici e ho incontrato persone davvero gentili e ho trascorso momenti unici per un giocatore come me."

Desastre ha poi ringraziato delle persone interne degli uffici francesi di Bethesda, andando molto sul personale, descrivendo i licenziati come "persone davvero fantastiche, sempre disponibili, davvero molto simpatiche". Per questo si è detto rattristato per come sia stato chiuso lo studio, ossia nel silenzio generale: "Abbiamo fatto scendere il sipario e basta, e abbiamo tolto la corrente. Al decimo anniversario di TESO festeggiato ad Amsterdam non era presente nessun del team francese. Ora si capisce perché, ma è una vergogna."

Il messaggio di Desastre si conclude con l'augurio per chi ha perso il posto di lavoro di riprendersi il più velocemente possibile, augurio cui non possiamo che accodarci.