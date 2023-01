Fortnite: l'update 23.30 introduce Gohan e Piccolo da Dragon Ball, torna l'Onda Energetica

Da ora è disponibile l'aggiornamento v23.30 di Fortnite Battaglia Reale, che farà la gioia dei fan di Dragon Ball. Per l'occasione infatti sono arrivate le skin di Gohan e Piccolo, con tanto di oggetti di corredo a tema. Inoltre torna l'isola delle avventure con le location iconiche di Dragon Ball, mentre nei match sarà possibile avere la meglio sugli avversari grazie all'Onda Energetica e la Nuvola d'Oro. Non mancano poi nuovi Ottimizzatori della Realtà e fix di bug più e meno noti.

Partendo dalle novità nel negozio oggetti di Fortnite, da ora i giocatori possono acquistare il costume Son Gohan e Piccolo assumendo così le sembianze dei due personaggi. La skin di Gohan include anche l'emote integrata "Caricamento di Gohan" per passare allo stile "Super Saiyan" (che può essere selezionato anche dall'armadietto). Quello di Piccolo include invece l'emote "Caricamento di Piccolo" per passare allo stile "Risveglio della Potenza".

Purtroppo non ci sono stili con le trasformazioni "Gohan Beast" e "Orange Piccolo" da Dragon Ball Super: Super Hero, entrambe però raffigurate in nuovi spray. Sia Gohan che Piccolo saranno disponibili in due bundle che includono degli accessori a tema, entrambi venduti a 2.200 V-Buck, che includono la Schermata di caricamento Gohan e Piccolo.

Quello di Gohan include:

Dorso decorativo Mantello di Gohan: Un dono di Piccolo per fargli tornare la voglia di allenarsi. (Incluso nel costume Son Gohan. Può essere indossato esclusivamente insieme a questo costume)

Piccone Ascia bestiale di Gohan: Oltre ogni limite!

Reattivo: irradia fulmini quando colpisce un punto debole.

Deltaplano Capsula n. 576: Proprietà della Capsule Corporation.

Quello di Piccolo:

Dorso decorativo Mantello e turbante di Piccolo: Il mantello e il turbante che Piccolo può indossare o togliere grazie ai suoi poteri demoniaci. (Incluso nel costume Piccolo. Può essere indossato esclusivamente insieme a questo costume)

Dorso decorativo Simbolo demoniaco di Piccolo: In passato Piccolo sfoggiava questo marchio. (Incluso nel costume Piccolo).

Piccone Casa portatile di Piccolo: La peculiare casa-conchiglia di Piccolo.

Deltaplano Aeromobile dell'Esercito del Red Ribbon: Proprietà dell'Esercito del Red Ribbon.

Con l'update v23.30 di Fortnite torna l'oggetto d'attacco Onda energetica e l'oggetto di movimento Nuvola d'Oro (Kinto). Lo stesso vale per l'Isola Avventura di Dragon Ball, che si ispira ai luoghi iconici della saga di Dragon Ball come Casa di Goku, il Tempio di Dio, la Stanza dello spirito e del tempo e il Pianeta di Beerus. A partire dal 31 gennaio alle 15:00 ora italiana, completando un incarico settimanale a tema Dragon Ball su quest'isola sbloccherete lo Spray Gohan bestia. E a partire dal 7 febbraio alle 15:00 ora italiana, completando un altro incarico settimanale a tema Dragon Ball riceverete lo Spray Piccolo arancione.

Sono disponibili inoltre cinque nuovi Ottimizzatori della Realtà per Battaglia Reale, elencati di seguito:

Sedile Eiettore per Fenditure: Quando esaurisci lo scudo, compari da una fenditura dal cielo (non vale per lo scudo supplementare).

Percussore Ombra: Hai una probabilità di trovare bombe ombra nei contenitori che apri.

Scivolata Ghiacciata: Ottieni un breve e gelido potenziamento alla velocità dopo una scivolata.

Raccoglitore: I cespugli e il fogliame che distruggi rilasciano bombe cespuglio gigante e oggetti raccoglibili. L'effetto di frutta e verdura è maggiorato.

Munizioni Mitiche: Ricevi una pistola mitica.

Sono stati risolti anche dei bug, con la lista completa dei fix disponibile a questo indirizzo.