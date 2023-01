Final Fantasy 7, il giorno del lancio diventa una festa nazionale in Giappone

Square Enix ha registrato ufficialmente in Giappone il "Giorno di Final Fantasy 7", per commemorare l'anniversario del lancio del gioco originale in Giappone, avvenuto il 31 gennaio nel 1997.

Final Fantasy VII fu diretto da Yoshinori Kitase e prodotto e scritto da Hironobu Sakaguchi. Ora, ventisei anni dopo, la data d'uscita del gioco è diventata festa nazionale, nel senso che è stata riconosciuta come tale.

Per festeggiare è stato pubblicato un messaggio di Yoshinori Kitase, che ha lavorato anche al remake del 2020:

"Il 31 gennaio 1997, il giorno in cui uscì Final Fantasy VII, fu importante non soltanto per la serie Final Fantasy, ma rappresentò anche il momento in cui grandi cose iniziarono a muoversi per quelli di noi che ci avevano lavorato. Mi ricordo che ero sconvolto dalla velocità con cui la tecnologia dei videogiochi si stava evolvendo, ma sognavo anche grandi cose per il futuro. Con la fondazione dell'anniversario ufficiale, ora ricorderò per sempre questi momenti, tenendoli nel mio cuore."

Final Fantasy 7 fu pubblicato il 31 gennaio 1997 in Giappone, il 7 settembre in America del Nord e il 14 novembre in Europa.