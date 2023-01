Offerte eBay: Google Pixel 7 e 7 Pro da 128 GB ad un ottimo prezzo

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un Google Pixel 7 5G da 128 GB nella colorazione Obsidian Black e un Google Pixel 7 Pro 5G da 128 GB nella colorazione Hazel a dei prezzi scontati. Partendo dal Google Pixel 7 5G, abbiamo davanti uno smartphone dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, con uno schermo da 6.1 pollici, venduto nella colorazione Obsidian Black al prezzo di 584,90€. Il prezzo già basso del prodotto può essere poi ridotto ulteriormente acquistando più pezzi, con una percentuale aggiuntiva che può arrivare fino al 5%. Per quanto riguarda invece il Google Pixel 7 Pro, la RAM in questo caso diventa da 12GB, la memoria rimane da 128GB mentre per il display abbiamo un 6.7 pollici OLED da 120 Hzg. Il prezzo di questo dispositivo è di 786,50€, e anche in questo caso un'acquisto di più prodotto porterà ad avere un eventuale 5% di sconto aggiuntivo.

Entrambi i prodotti sono venduti da facileacquisto, venditore con pochi feedback per il momento (solo 665), però tutti positivi, portando la sua percentuale di feedback positivo al 100%. Il prodotto è inoltre restituibile entro 30 giorni.

Google Pixel 7

