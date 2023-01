Thief: The Dark Project: uno dei designer descrive il suo gioco dei sogni, che non farà mai

Randy Smith, uno dei designer di Thief: The Dark Project, Thief 2: The Metal Age e Thief: Deadly Shadows, ha spiegato quale gioco farebbe se gliene fosse data la possibilità e perché non lo sta già sviluppando.

Thief: The Dark Projekt è il miglior gioco stealth di sempre, capace di influenzare in positivo l'intero genere, nonché di ispirarne altri come gli immersive sim. Per questo sapere cosa vorrebbe fare Smith è interessante di suo. Il tentativo fatto nel 2014 di rivitalizzare la serie è fallito, e la proprietà intellettuale appare morta, ma nel caso gli fosse data la possibilità di realizzare un nuovo capitolo, Smith vorrebbe raccontare di un gruppo di ladri che operano sotto la guida di un misterioso maestro: Garrett, il protagonista dei giochi precedenti.

Lo sviluppatore però appare non essere troppo entusiasta all'idea di svilupparlo in prima persona. Piuttosto preferirebbe dare ad altri sviluppatori più giovani la possibilità di fare qualcosa di simile.

Smith si è anche detto fan di Dishonored di Arkane Studios e ha parlato dell'impossibilità di guardare ai giochi cui a lavorato con gli occhi di un fan, perché troppo coinvolto nei processi realizzativi.

Da quel che ne sappiamo, Thief 5 non uscirà mai. Nel 2017 il CEO di Eidos Montreal escluse la possibilità di un nuovo titolo. Lo stesso Smith non vuole rivitalizzare il franchise. Quindi non aspettiamoci niente a breve.