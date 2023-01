Like a Dragon! Ishin: svelati i requisiti di sistema per PC, avrà Denuvo

La pagina Steam di Like a Dragon! Ishin è stata aggiornata e ora riporta i dettagli sui requisiti di sistema della versione PC, che abbiamo elencato di seguito. Viene specificato anche il target di risoluzione, performance e dettagli: i minimi puntano a 1080p con framerate a 30fps e preset basso, mentre quelli consigliati sono indicati per giocare a 1080p, 60 fps e preset alto.

Minimi (1080p, 30 fps e settaggi bassi)

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz or AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960, 2 GB or AMD Radeon RX 460, 2 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Consigliati (1080p, 60 fps e settaggi alti)

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB o AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Come possiamo vedere i requisiti richiesti sono tutto sommato nella media, per quanto una RTX 2060 per la risoluzione 1080p pare forse un filo esagerata. La pagina Steam inoltre conferma che Like a Dragon! Ishin sarà protetto da Denuvo, una soluzione che potrebbe far storcere il naso ai giocatori per via dei possibili problemi di performance causato da questo DRM.

Like a Dragon! Ishin sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2023, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Giusto pochi giorni fa abbiamo pubblicato il nostro provato del remake ambientato nel Giappone feudale.