Dead Space sarebbe un gioco "politicamente woke", secondo parte della comunità

Il remake di Dead Space è uscito e sta ottenendo plausi dalla critica e dal pubblico. Non tutti però hanno apprezzato, visto che parte della comunità lo ha subito accusato di essere schierato politicamente, in particolare di essere un gioco "woke", per come sono state cambiate alcune cose in nome della rappresentanza.

Uno degli esempi fatti è nell'introduzione, quando Kendra Daniels parla della sua fidanzata. Nell'originale non c'erano riferimenti alla sua sessualità. Su Steam Dead Space viene addirittura definito troppo woke, perché: Johnston è stato rimpiazzato con una donna nera, che oltretutto sopravvive all'attacco iniziale; nel materiale di propaganda dell'Ishimura le persone asiatiche e bianche sono state sostituite con persone nere; Kendra e Nicole ora appaiono come donne di più cinquant'anni; Kendra, oltre a essere lesbica, avrebbe perso anche alcune taglie di reggiseno.

L'utente Twitter @ChrisRGun ha pubblicato una clip in cui mostra uno streamer che stronca Dead Space perché woke, con frasi tipo: "merda gay woke", commentandola come pura psicosi.

Nonostante questi commenti, Dead Space continua a essere ben recepito dai fan, cui evidentemente i piccoli cambiamenti apportati da Motive non sono dispiaciuti. Quantomeno li considerano ininfluenti per l'intera esperienza.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dead Space è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X e S.