Redfall un anno dopo: almeno è giocabile

A un anno dall'uscita siamo tornati nella cittadina infestata dai vampiri di Redfall per capire se gli aggiornamenti arrivati nel corso del tempo sono riusciti a migliorare qualcosa dell'esperienza piatta e piena di problemi che abbiamo recensito l'anno scorso. Quello che ci siamo trovati davanti ci ha sorpreso per alcuni versi e deluso per molti altri. Il sentimento che ha trionfato su tutti, però, è stata la delusione nel vedere un'opera che aveva del potenziale per essere divertente e folle, arrivare e restare sul mercato come se fosse stata interrotta a metà perché bisognava uscire con qualcosa.

Un gameplay che funziona

Redfall è giocabile grazie all'aggiornamento che lo fa andare a 60 fps e rivoluziona tanto il comportamento dei nemici quanto quelle delle varie armi del gioco

L'unica buona notizia del nostro ritorno a Redfall è che ora il gioco funziona. Non solo su console è giocabile a 60 fps, ma quasi tutti i problemi tecnici che sono stati riscontrati in fase di recensione sono stati risolti. In primis, i nemici non sono più completamente instupiditi e sono, anzi, una minaccia credibile, anche a difficoltà normale. Individuano il giocatore con più efficacia, schivano gli attacchi, hanno routine di pattugliamento variabili e reagiscono in modo diverso alle abilità dei quattro personaggi disponibili. Anche i miniboss sono più svegli, aggressivi e intelligenti e da ostacolo noioso si sono trasformati in una minaccia da affrontare con cautela.

Le armi, poi, hanno perso molta della loro gommosità. Ora sparare un proiettile, un paletto di legno o un fascio di luce ultravioletta restituisce una sensazione diversa, sia in termini di comportamento dell'arma sia di effettistica sonora. Visto il lavoro su armi e nemici, ci saremmo aspettati qualche rifinitura in più sui personaggi che, però, erano già consistenti e utili al lancio, quindi, sono solo stati rimossi i bug più fastidiosi. I quattro protagonisti del gioco continuano ad essere il suo punto forte nonostante le personalità un po' stereotipate e le frasi fatte del doppiaggio: le abilità a disposizione di ciascuno sono divertenti da usare e colorano il campo di battaglia.

Tutte le unità nemiche di Redfall hanno ricevuto un aggiornamento alla loro intelligenza artificiale tranne i boss che restano ancora una noiosa sfida da superare

I boss principali, invece, non hanno ricevuto la mano di vernice che speravamo. Restano nemici difficili da uccidere, ma decisamente poco divertenti per via di meccaniche trite e ritrite che, anche tra uno scontro e l'altro, tornano uguali. Giocare a Redfall non è più una lotta contro i bug con armi tutte uguali e nemici stupidi. Ora il gioco è, per lo meno, uno sparatutto che funziona e che riesce a far divertire quando tutti i suoi ingranaggi sono sincronizzati. Se c'era un fronte in cui concentrare le risorse disponibili per migliorare il gioco, però, per noi non era questo.