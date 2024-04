Comicon Napoli 2024: vediamo dei nuovi cosplay dalla fiera dedicata all'intrattenimento a 360°

Nuova giornata al Comicon Napoli 2024, nuovi cosplay da mostrarvi sulle nostre pagine. Come probabilmente saprete la redazione di Multiplayer.it è schierata in prima linea alla manifestazione partenopea e come da tradizione, tra panel e dirette dal vivo su Twitch, abbiamo avuto il tempo per scattare altre foto ai cosplayer che hanno preso parte alla manifestazione, che trovate nella galleria qui sotto.

Come i cosplay che vi abbiamo proposto ieri, anche questa volta non manca né la varietà né la qualità. Troviamo delle ottime rappresentazioni ispirate alla nostra passione, dalla bambola di Bloodborne ai personaggi di The Last of Us, passando per il quartetto di Final Fantasy 7 composto da Tifa, Cloud, Aerith e Zack, gli operatori di Call of Duty e Mona da Genshin Impact.

Non mancano poi cosplay ispirati a film, anime e manga. Ad esempio, troviamo un Jack Sparrow davvero molto convincente, un inquietante Frankie dal film Donnie Darko alle spalle del nostro Kobe e la bella Yamato da One Piece.