V Rising: abbiamo provato il promettente action-crafting coi vampiri

Capita fin troppo spesso di ritrovarsi davanti a una fucina ad aspettare 5 minuti per i quattro lingotti di rame che servono ad avviare la catena di sblocchi per l'avanzamento. In V Rising, c'è talmente tanto da fare , esplorare, abbattere e scoprire che vi ritroverete spesso con gli inventari delle strutture di raffinazione pieni da quanto materiale hanno prodotto nel tempo in cui avete rifinito la vostra build o migliorato le pareti del vostro castello.

Chi non ha mai sentito parlare di V Rising può immaginarselo come il figlio mai avuto da Diablo insieme a Valheim . In questo action-survival con visuale dall'alto, infatti, vestirete i panni di un vampiro che, appena risvegliatosi, vuole imprimere il suo marchio sul mondo degli umani e riprendersi tutto ciò che un tempo era suo. Per farlo accumulerà risorse, erigerà un castello, sconfiggerà boss, creerà armature migliori e, se sceglierete la via del PvP, dovrà persino affrontare gli altri vampiri risvegliatisi insieme a lui.

Un boss dopo l’altro

V Rising è uno dei survival con la migliore esperienza per nuovi giocatori attualmente sul mercato perché riesce a spiegare tutto senza annoiare

Dopo un tutorial piuttosto magro per spiegarvi come gestire l'inventario, il combattimento senza magie e il crafting di base (quello che avviene sul personaggio non a un banco di lavoro), il gioco vi "abbandona" in una grande mappa aperta. Non temete, però, perché al vostro fianco troverete una missione introduttiva che vi guiderà passo dopo passo per le prime sei ore di gioco. Qui dobbiamo toglierci il cappello per come Stunlock Studios ha gestito le ore introduttive. Raramente un survival è riuscito a creare una missione così lunga, variegata, mai noiosa e utile per far imparare con successo tutti i suoi sistemi di gioco ai nuovi arrivati.

Dopo aver abbattuto le prime creature e i primi nemici, infatti, vi verrà chiesto di gettare le fondamenta del vostro castello, una struttura che diventerà la vostra ragion d'essere. Alimentata da un cuore che richiede il sangue delle vostre vittime per restare attivo e dare energia alle stazioni di raffinazione delle risorse, la vostra base diventerà il fulcro della progressione e il motivo che vi spingerà a esplorare terre sempre più lontane dai suoi confini. Prima con palizzate di legno e una bara per ripararsi dal sole (restare esposti troppo a lungo vi ucciderà) per poi diventare un vero e proprio maniero di pietra a più piani, il vostro castello ospiterà stazioni di raffinazione (la tintoria per le pelli, la segheria per il legname, la fucina per i metalli, ecc...) scrivanie per scoprire nuove ricette e le immancabili stazioni per la creazione di oggetti sempre più potenti.

I boss di V Rising sono tanti, tutti diversi e con un valido motivo per essere affrontati visto che è tramite le loro ricompense che si sviluppa la progressione

Il modo di progredire principale di V Rising, oltre alla raccolta delle risorse da alberi, rocce, nemici e mercanti, consiste nell'abbattere dei boss sparsi per la mappa. Ognuno di loro sblocca o un nuovo potere da sfruttare in combattimento, o una nuova ricetta per il crafting o una combinazione di queste due cose. Alcuni passaggi della missione introduttiva richiedono di eliminare solo due dei tre boss disponibili per avanzare: il nostro consiglio, però, è di affrontarli sempre tutti. Questo perché possiamo garantirvi che arriverà un momento in cui qualcosa del nemico lasciato vivo diverrà essenziale per ottenere una risorsa importante per il vostro castello.

Ci sono 90 livelli di progressione, sviluppo, costruzione, combattimenti e squartamenti con cui divertirsi trattando V Rising come fosse un titolo per giocatore singolo. Il gioco, però, è molto di più e una volta che avrete assaggiato il potere supremo in un server PvE, potrebbe nascere il desiderio di affondare i canini in un reame dove dovrete fare i conti non solo con tutti i pericoli pensati dagli sviluppatori, ma anche con i piani malvagi di altri giocatori.