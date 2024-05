Nintendo Switch 2? Gli utenti chiedevano un modello più potente da tre anni, dice un analista

Nel discutere di Nintendo Switch 2, l'analista Piers Harding-Rolls ha detto che gli utenti chiedevano un modello più potente da almeno tre anni per via delle difficoltà tecniche dell'attuale console con i giochi più impegnativi dal punto di vista grafico.

Alla luce dell'annuncio di Nintendo, che ha svelato quando parlerà di Switch 2, Harding-Rolls è stato chiamato in causa dalla BBC per un commento: a suo avviso tutto fa pensare a una nuova console che non si discosti dal design di Nintendo Switch, a differenza di quanto fatto in passato dalla casa giapponese.

"A giudicare dal successo di Nintendo Switch, ci aspettiamo che il nuovo dispositivo abbia un fattore di forma simile e che porti avanti l'eredità del prodotto originale", ha dichiarato l'analista di Ampere Analytics, aggiungendo che si aspetta un lancio nella prima metà del 2025.

I numeri, del resto, parlano chiaro: "Dal 2021 alla fine del 2023, Nintendo ha venduto 60 milioni di Switch in più ai consumatori di tutto il mondo e ha generato profitti operativi superiori a 10 miliardi di dollari." Alla luce di questi dati, chi punterebbe a una rivoluzione?