Black Myth: Wukong è ora il gioco più desiderato su Steam, dopo il lancio di Hades 2

Con il lancio a sorpresa di Hades 2 su Steam, all'interno del programma di accesso anticipato, il titolo di gioco più desiderato sulla piattaforma Valve passa ora a Black Myth: Wukong, lo spettacolare action cinese che risulta al momento tra i titoli più attesi in assoluto dall'utenza, se non il più atteso.

Parliamo infatti dei giochi che risultano presenti sulla maggiore quantità di "liste dei desideri" degli utenti Steam: fino a poco fa, il gioco che risultava essere più presente in tali liste era Hades 2, ma con l'uscita effettiva di questo, che è ora normalmente acquistabile sulla piattaforma, il titolo è ora passato a quello che si trovava in seconda posizione.

Si tratta dunque di Black Myth: Wukong, ed è una situazione particolare perché il titolo in questione proviene da un team poco conosciuto come Game Science, e rappresenta un paradigma di questa new wave asiatica che sta portando giochi molto interessanti provenienti da ambienti di sviluppo meno noti.