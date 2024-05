Hades 2 disponibile a sorpresa in Accesso Anticipato su Steam ed Epic Games Store

Sarete felici di sapere che Hades 2 è disponibile in Accesso Anticipato su Steam ed Epic Games Store. La mossa a sorpresa di Supergiant Games darà sicuramente uno scossone a queste giornate di maggio, considerando quanto era atteso il gioco. Lo potete acqusitare per 28,99€.

Un gioco attesissimo

Hades 2 è tra noi

In Hades 2 il giocatore incontra nuovi dei, nuovi spettri e tanti mostri da abbattere in allegria. Il cast è composto da decine di personaggi, tutti doppiati in lingua originale. Ci sono anche dei volti ben conosciuti, provenienti dal primo episodio, che entusiasmeranno chi ha amato il primo capitolo. Il giocatore potrà quindi intrecciare relazioni tramite una grande varietà di nuove interazioni, e potrà vivere tanti eventi unici in base a come affronterà il suo viaggio.

L'Oltretomba rimane un luogo mutevole, che cambia a ogni partita. Dovremo quindi riuscire a svelare i misteri dell'Altare degli Arcani, a domare famigli stregoneschi e a raccogliere reagenti con gli Arnesi Occulti. Passo dopo passo ci avvicineremo al nostro obiettivo.

Il gioco prevede inoltre diversi livelli di difficoltà, pensati per ogni tipo di giocatore. Chi vorrà mettersi alla prova potrà farlo, mentre chi vorrà solo rilassarsi potrà selezionare la Modalità Dio. Naturalmente più la sfida selezionata sarà alta, più le ricompense saranno succose.

Se volete avere altre informazioni, leggete il nostro provato di Hades II, basato proprio sull'accesso anticipato.

Per adesso Hades II non ha ancora una data d'uscita finale, né su PC, né su console. Probabilmente Supergiant sfrutterà il periodo d'accesso anticipato per raccogliere commenti da parte della comunità e apportare modifiche lì dove necessario per migliorarlo. Del resto si lanciano i giochi in accesso anticipato anche per questo motivo, quindi perché stupirsene?

Dalla pagina Steam apprendiamo: "Il primo Hades era pensato per l'accesso anticipato fin dall'inizio, e Hades II non è da meno. Le opinioni dei giocatori ci aiuteranno a preparare una serie di aggiornamenti sostanziali che introdurranno nuove meccaniche, personaggi, ambienti e molto altro, man mano che il gioco si avvicina alla sua versione finale."