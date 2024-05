Hades 2 sarà sulla copertina del prossimo numero di Game Informer

Hades 2 sarà protagonista della copertina del prossimo numero di Game Informer, il 366: la rivista americana ha dedicato un ampio e dettagliato coverage al titolo di Supergiant Games, rivelando tante nuove informazioni nell'ambito di un'intervista con gli autori.

Primo della top 10 globale di Steam già pochi minuti dopo il lancio, Hades 2 avrà per protagonista Melinoe, la sorella di Zagreus, e gli sviluppatori hanno spiegato i motivi di tale scelta, nonché i retroscena mitologici del personaggio, ai microfoni della redazione durante una visita presso gli uffici dello studio a San Francisco.

Non è tutto: la rivista discuterà con gli autori del loro nuovo approccio con l'accesso anticipato, dei contenuti in arrivo in futuro e delle caratteristiche di questo atteso sequel, che come sappiamo introduce diverse novità rispetto all'originale Hades.