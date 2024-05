Hades 2 primo della top 10 globale di Steam pochi minuti doopo il lancio in Accesso Anticipato

Hades 2 sta già facendo dei risultati eccellenti su Steam , pur essendo appena stato lanciato in accesso anticipato . Nel giro di pochi minuti ha infatti scalato la classifica globale della piattaforma di Valve, arrivando in prima posizione. Ora guarda all'alto in basso hit quali Gray Zone Warfare, Manor Lords , Helldivers 2 oltre agli immancabili free-to-play come Counter-Strike 2 , Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends e i soliti nomi che si incontrano quando si guardano le classifiche.

Un successo atteso

Hades 2 è già un successo su PC

Naturalmente vi invitiamo a leggere il nostro provato di Hades II di freschissima pubblicazione per saperne di più sul gioco e sulla sua qualità, che pare essere già altissima nonostante il passaggio in accesso anticipato. Del resto accadde lo stesso anche con il primo capitolo, che vantava una qualità molto alta da subito. Lì però l'accesso anticipato è stato più lungo, mentre il secondo episodio pare che potrebbe uscire già nel corso del 2025, arrivando così anche su console.

Gli sviluppatori hanno comunque specificato che è troppo presto per parlare della versione 1.0, considerando che devono ancora verificare la reazione dell'utenza al gioco e capire dove devono intervenire per migliorarlo. In futuro se ne riparlerà. Intanto devono godersi le vendite stellari che sta già facendo il gioco.

Per chi volesse rendere ancora più infernale la sua esperienza, segnaliamo anche la disponibilità della colonna sonora ufficiale su Steam, che viene venduta per 9,75€. Il gioco in sé invece costa 28,99€, sia su Steam, sia su Epic Games Store.