Hades 2, un video di gameplay mostra la seconda area e il suo boss

L'esplorazione dello scenario porta quindi Melinoe a interagire con alcuni personaggi per ottenere degli extra e infine a confrontarsi con Scylla, con cui parte una battaglia feroce in cui nessuna zona della mappa sembra sicura, visti i poteri del mostro marino.

Nel filmato, la protagonista dell'avventura utilizza un paio di torce magiche per farsi largo fra orde di nemici e trappole letali, lanciando proiettili di fuoco ed eseguendo gli immancabili scatti veloci per sottrarsi agli attacchi dei suoi avversari.

Disponibile da oggi in accesso anticipato su Steam ed Epic Games Store, Hades 2 ci mette al comando della principessa Melinoe , sorella di Zagreus nonché straordinaria guerriera, impegnata nel gioco ad affrontare una missione particolarmente difficile: sconfiggere Cronos.

Hades 2 è stato mostrato in azione da Game Informer, con un video di gameplay della durata di circa tredici minuti in cui è possibile vedere la seconda area e il relativo boss , la mostruosa Scylla e le sue sirene.

Un debutto particolarmente atteso

Come detto, Hades 2 ha fatto oggi il suo debutto a sorpresa su Steam ed Epic Games Store in accesso anticipato, dando il via a un percorso che consentirà a Supergiant Games di arricchire e migliorare l'esperienza sulla base dei feedback forniti dagli utenti, fino ad arrivare al lancio della versione completa su PC e console.

Nei prossimi mesi avremo tuttavia modo di conoscere i nuovi personaggi di questo sequel, la storia che fa da base all'avventura di Melinoe e i miti che l'hanno ispirata, mentre ci spingiamo a esplorare gli scenari procedurali e sempre diversi di una campagna che si preannuncia sensazionale.

