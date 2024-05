Swords & Bones 4 degli italiani SEEP disponibile su Steam

Disponibile su Steam Swords & Bones 4 , il quarto capitolo della serie di platform con grafica in stile 16-bit creata dagli italiani SEEP. Potete acquistarlo per 4,99€ (3,99€ in offerta lancio fino al 20 maggio).

Un titolo che guarda ai classici

Swords & Bones 4 è pura azione classica

In Swords & Bones 4 si vestono i panni di Ingrid, un'apprendista maga incaricata di salvare sua sorella Shaivi, tenuta prigioniera dal Demone dell'Ombra. Il marrano non ha davvero delle buone intenzioni.

Le abilità di Ingrid saranno messe alla prova da una serie di trappole nuove di pacca e da tanti nemici agguerriti che popoleranno i livelli. Ad aiutare la protagonista ci saranno però tanti nuovi potenziamenti e abilità, per quella che sarà comunque una sfida epica da portare a termine.

Più in generale, Swords & Bones 4 è un'avventura ambientata in un mondo dark fantasy ispirato ai grandi classici dell'era 16-bit. Le caratteristiche principali parlano di una nuova storia, di una nuova abilità che permette di fluttuare, della possibilità di teletrasportarsi per schivare gli attacchi nemici, di altre abilità inedite incentrate sui salti e i puzzle.

Si parla anche di grafica e sonoro migliorati, di quattro devastanti incantesimi da padroneggiare e di monete da raccogliere per acquistare potenziamenti.

In totale il gioco è formato da cinquanta livelli, con i diversi biomi protetti da sei boss. Infine, ci sono due finali da raggiungere, a seconda di come si conduce la partita. Insomma, dategli una possibilità perché potrebbe davvero valerne la pena.

Per adesso Swords & Bones 4 è disponibile su PC. Non sappiamo se in futuro arriverà anche su console.