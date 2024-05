Superman, la prima foto di David Corenswet con il costume del film di James Gunn

DC ha pubblicato la prima foto ufficiale di David Corenswet con il costume di Superman: una locandina d'esordio per il film diretto da James Gunn, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche l'11 luglio 2025.

Come annunciato lo scorso anno, David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Clark Kent e Lois Lane in questo reboot dell'uomo d'acciaio, che darà il via al nuovo universo cinematografico voluto da Gunn in sostituzione del cosiddetto Snyderverse.

La foto completa, che potete vedere nel tweet qui sotto, chiarisce diversi dubbi sul costume di Superman, che a quanto pare includerà le temute "mutande" rosse e un logo sul petto che si rifà alla saga fumettistica di Kingdom Come.

Non è tutto: lo scollo ampio che siamo abituati a vedere nei costumi del kryptoniano sarà sostituito in questo caso da un colletto, mentre ciò che accade sullo sfondo dà l'idea di una spettacolare battaglia che sta per essere combattuta nei cieli di Metropolis.