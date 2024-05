Samsung vuole sfruttare al massimo l'IA per migliorare l'autonomia di Galaxy S25 con Battery AI

Tuttavia, Samsung ha in programma di migliorarne l'autonomia con l'implementazione di Battery AI . Secondo le voci provenienti dall'informatore noto come PandaFlash, la serie includerà questa funzionalità che potrebbe aumentare l'autonomia dal 5% al 10% .

Approccio dinamico

La serie Samsung Galaxy S25 si appresta a sfruttare l'intelligenza artificiale per ottimizzare l'autonomia dei dispositivi

Sembra che Samsung non aumenterà la capacità delle batterie per l'anno prossimo e aspetterà solo quello successivo per introdurre le più performanti celle impilate con Galaxy S26.

Secondo le voci quindi, il modello S25 Ultra dovrà mantenere una batteria da 5.000 mAh con una velocità di ricarica di 45 W.

Si presume che Battery AI sarà una funzionalità intelligente integrata nella prossima versione di Galaxy AI, progettata per aumentare il tempo complessivo di utilizzo senza compromettere le prestazioni dello smartphone.

Il rumor suggerisce che la funzione potrebbe eliminare i compiti non essenziali in esecuzione sul telefono per estendere la durata della carica: disattiverà dinamicamente e automaticamente task e processi non necessari, introducendo un nuovo approccio rispetto alle tradizionali tecniche di risparmio energetico.

Sebbene il funzionamento preciso di Battery AI non sia stato dettagliato, la funzionalità è prevista per tutti e tre i modelli della serie Galaxy S25: base, Plus e Ultra.