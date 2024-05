Sony e Apollo: l'acquisizione di Paramount è in fase di trattativa

L'acquisizione di Paramount da parte di Sony e Apollo è ora in fase di trattativa: stando al report pubblicato dal New York Times, l'offerta avanzata dalla cordata è stata discussa dai direttori dell'azienda, mentre è scaduto il termine per le trattative con Skydance.

Come riportato nei giorni scorsi, Sony e Apollo hanno offerto 26 miliardi di dollari per acquisire Paramount e i vertici della società hanno approvato l'avvio delle trattative, ma sembra che al contempo si sia anche stabilito di aprire ulteriori negoziati con Skydance, probabilmente per strappare le condizioni migliori.

La possibilità di un'acquisizione nasce dall'esigenza di Paramount di recuperare da alcune situazioni difficili, legate in particolare al declino della TV via cavo e al mancato successo della piattaforma streaming Paramount+, che non sta generando gli incassi sperati.