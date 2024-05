Sony e Apollo hanno offerto 26 miliardi di dollari per acquisire Paramount

Sony Pictures Entertainment e la società di investimenti Apollo Global Management hanno inviato un'offerta formale per acquisire Paramount per 26 miliardi di dollari in contanti, stando al Wall Street Journal.

L'offerta, già vociferata nei giorni scorsi dalle fonti del New York Times, non è vincolante e si tratta di un punto di partenza da cui iniziare delle possibili trattative. La proposta è stata fatta a un giorno dal termine ultimo delle trattative avviate con Skydance, che tuttavia non hanno incontrato finora il favore da parte degli azionisti, in quanto favorirebbe Shari Redstone, l'azionista di controllo, a scapito degli altri.

Qualora l'offerta di Skydance venisse rifiutata in favore della nuova proposta arrivata nelle ultime ore, Sony diventerebbe l'azionista di maggioranza di Paramount e si occuperebbe quindi della gestione della compagnia, mentre Apollo otterrebbe una quota di minoranza.