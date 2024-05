OpenAI sembra prossima a lanciare il motore di ricerca di ChatGPT; Google trema

Pete Huang, un influencer nel campo dell'intelligenza artificiale, suggerisce che il lancio del search engine targato ChatGPT potrebbe avvenire il 9 maggio , con diversi rapporti che confermano questa possibilità. Se in passato la velocità è stata il marchio di fabbrica di Google, oggi potrebbe essere utile mostrare un approccio più paziente per ricevere risultati di qualità superiore.

A far innalzare i sopraccigli, il fatto che l'azienda abbia registrato un nuovo dominio, " search.chatgpt.com ", insieme a un certificato di sicurezza emerso; il tutto a suggerire un imminente lancio del motore in questione, sebbene, momentaneamente, l'URL non risulti accessibile.

Secondo le ultime informazioni date dalle fonti, OpenAI avrebbe sviluppato la sua alternativa a Google, un servizio che sta iniziando a essere conosciuto semplicemente come il motore di ricerca ChatGPT .

Frontiere della ricerca

OpenAI si prepara a entrare direttamente in competizione con il gigante della ricerca online

Attualmente, molti utenti si affidano già a ChatGPT per le loro ricerche, specialmente quando si tratta di informazioni non urgenti e per cui possono prendersi il loro tempo.

Un'edizione avanzata, dedicata a questo tipo di compiti, potrebbe rappresentare una seria minaccia per il dominio di Google nel settore, forse la più significativa mai vista finora.

Il presunto software di ChatGPT si presenterebbe come un ibrido che unisce le funzionalità di un motore di ricerca web con le capacità generative dell'intelligenza artificiale, simili a quelle di un chatbot.

Quando un utente formula una domanda o inserisce una query, questi probabilmente presenterà un risultato che combina contenuti generati dall'IA con pagine web rilevanti, in modo simile a Perplexity AI.

Sarebbe spuntato a riguardo anche un presunto video del motore in azione.

Ciò significherebbe che gli utenti non solo riceveranno un riassunto generato dall'IA di tutte le informazioni pertinenti reperibili sul web, ma avranno anche accesso a fonti dirette per chi desidera approfondire oltre il "riassunto".