Samsung riproporrà SoC Exynos e Snapdragon in competizione anche su Galaxy S25?

La scelta di Samsung di ritornare all'uso dei chipset Exynos per la serie Galaxy S24 è stata osservata con grande animo, specialmente dopo i cori di approvazione dell'utenza per l'adozione dei processori Snapdragon per la serie Galaxy S23.

Con Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus che utilizzano rispettivamente Exynos e Snapdragon in base all'area geografica di mercato, e Galaxy S24 Ultra che opta esclusivamente per il chip Qualcomm in tutti i mercati, l'attenzione si sposta rapidamente al 2025, dove sembra che Samsung confermerà l'opzione a doppio chipset.

Secondo quanto riportato da DigiTimes, sembra che Samsung intenda riproporre l'approccio utilizzato quest'anno, tuttavia al momento non ci sono informazioni specifiche sulla suddivisione delle spedizioni tra le due varianti, né ci sono certezze riguardo questa eventualità.